И ран ще бойкотира жребия за определяне на групите на Световното първенство през 2026 г., обявиха от местната федерация. Причината е отказа на САЩ да даде визи на няколко членове на делегацията на страната. Жребия за групите на Мондиала ще се проведе на 5 декември във Вашингтон. футболна федерация обяви това в петък.

„Информирахме ФИФА, че взетите решения нямат отношение към спорта и членовете на иранската делегация няма да участват в жребия за Световното първенство“, каза представител на федерацията.

Според иранския уебсайт Varzesh 3, само четирима членове на делегацията, между които селекционерът на националния отбор Амир Галеноей, са получили визи.