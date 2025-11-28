И ран ще бойкотира жребия за определяне на групите на Световното първенство през 2026 г., обявиха от местната федерация. Причината е отказа на САЩ да даде визи на няколко членове на делегацията на страната. Жребия за групите на Мондиала ще се проведе на 5 декември във Вашингтон. футболна федерация обяви това в петък.

„Информирахме ФИФА, че взетите решения нямат отношение към спорта и членовете на иранската делегация няма да участват в жребия за Световното първенство“, каза представител на федерацията.

Според иранския уебсайт Varzesh 3, само четирима членове на делегацията, между които селекционерът на националния отбор Амир Галеноей, са получили визи.

Мондиал 2026 Иран