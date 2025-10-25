Б айерн продължава перфектния си старт в Бундеслигата, като взе осма победа в осем мача до момента, след като се наложи с 2:0 над Борусия Мьонхенгладбах като гост.

Двубоят започна с 15 минути закъснение, тъй като задръстване забави автобусът на гостите по пътя им към стадиона.

Байерн започна мача силно и Луис Диас имаше шанс още в първата минута, но не уцели вратата. В 19-ата минута Борусия остана с 10 души. Йенс Кастроп първо получи жълт картон, но след преглед от ВАР съдията промени решението си и му даде директно червен. В края на първото полувреме Хари Кейн стреля опасно два пъти, но вратарят Мориц Николас спаси.

В началото на второто полувреме Майкъл Олисе пропусна два страхотни шанса за Байерн. Натискът на гостите даде резултат в 64-ата минута. Йозуа Кимих беше най-съобразителен при разбъркване и вкара. В 70-ата минута Рафаел Герейро отбеляза втория гол за Байерн.

Домакините получиха дузпа в 73-ата минута, но Кевин Щьогер не успя да я вкара, като уцели лявата греда. В 81-ата минута Байерн стигна до трети гол. Ленарт Карл вкара с удар от границата на наказателното поле.

Байерн е начело с пълен актив от 24 точки. Борусия Мьонхенгладбах е на последно място с 3.

Другите резултати: Айнтрахт – Санкт Паули 2:0, Аугсбург – Лайпциг 0:6, Хамбургер – Волфсбург 0:1, Хофенхайм – Хайденхайм 3:1