И сландия препъна Франция за драматично 2:2 в много интригуващ мач от група "D" от зона "УЕФА" на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Домакините издебнаха своя момент в края на първото полувреме, когато откриха с гола на Вактор Палсон (39'), а след почивката гостите най-накрая се възползваха от едно от многото си положения и изравниха благодарение на Кристофър Нкунку (63'). Попадението на играча на Милан направи мача много интересен и мигновено съперниците си размениха по още един гол. Първо, "петлите" направиха пълен обрат чрез Жан-Филип Матета (68'), а домакините възстановиха равенството чрез Кристиан Хлинсон (70').

Големият отсъстващ бе звездата Килиан Мбапе, който получи травма и отпадна от тази среща.

Този резултат не е много драматичен за "петлите", които остават на върха в класирането с 10 точки. На второ място е Украйна със 7, а Исландия има 4.

Другите резултати от квалификациите тази вечер

Северна Македония - Казахастан 1:1

Словения - Швейцария 0:0

Уелс - Белгия 2:4

Украйна - Азербайджан 2:1

Швеция - Косово 0:1

