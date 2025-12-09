А ржентинската звезда на Интер Маями Лионел Меси беше обявен за най-полезен футболист на Мейджър Лийг Сокър на САЩ за втори пореден сезон. 38-годишният нападател, който помогна на Интер да спечели Купата на МЛС за първи път в събота след победата над Ванкувър Уайткапс, е първият, заслужил трофея Landon Donovan MLS MVP в две поредни години.

Меси спечели и „Златната обувка“ на МЛС за 2025 година, след като отбеляза 29 гола в 28 мача и направи 19 асистенции, с което надмина 20-е гола и 16 асистенции, които постигна в кампанията през 2024-а, пише ДПА. Неговите 48 гола по време на редовния сезон са втори най-висок резултат в историята на първенството, един по-малко от рекорда на Карлос Вела от 2019 година, поставен с ФК Лос Анджелис.

Капитанът на Аржентина, осемкратен носител на „Златната топка“, стана и първият играч в историята на лигата, който е отбелязал поне 36 гола няколко пъти (2024 и 2025 година). Наградата Landon Donovan MLS MVP е връчена за първи път през 1996 година и се определя чрез анкета сред играчи, служители на клубовете и медии. Меси е вторият играч, печелил трофея два пъти след Предраг Радосавлевич (1997 и 2003 година).

