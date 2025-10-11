П ортугалия победи с 1:0 Ирландия в мач от група F на световните квалификации. Домакините имаха предимство, но стигнаха до успеха чак в добавеното време.

Португалците започнаха мача добре. В 17-ата минута Кристиано Роналдо удари греда, а при добавката Бернардо Силва пропусна. Гонсало Инасио също пропусна добра възможност за домакините.

След почивката португалците продължиха да натискат, а Роналдо пропусна още един шанс. Вратарят на Ирландия Куивин Келъхър спаси удари на Рубен Невеш и Витиня. В 75-ата минута домакините получиха дузпа, но Келъхър отрази удара на Роналдо.

Португалия стигна до победата в 92-ата минута. Рубен Невеш се измъкна и се разписа след центриране на Тринкао.

В другия мач по-рано днес Унгария победи с 2:0 Армения. Даниел Лукаш и Жомбор Грубер вкараха головете.

В класирането Португалия е начело с 9 точки, Унгария е на второ място с 4, Армения е с 3, а Ирландия е с 1.