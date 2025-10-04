Б орусия Дортмунд и РБ Лайпциг завършиха 1:1 в мач от 6-ия кръг на Бундеслигата. Преследвачите на Байерн не успяха да се победят, а след хикса баварците ще имат шанс да увеличат преднината си на върха, ако победят Айнтрахт по-късно днес.

Гостите поведоха още с първия си шанс в 7-ата минута. Кристоф Баумгартнер се разписа след подаване на Асан Уедраого. Борусия се хвърли в атака, а в 23-ата минута стигна до изравняване. Серу Гираси подаде към Ян Коуто, който бе точен за 1:1. Гостите се справяха по-добре, а Ромуло отбеляза втори гол, който обаче бе отменен заради засада.

След почивката Борусия опита натиск. Серу Гираси стреля, но не успя да затрудни вратаря Петер Гулачи. В следващите минути и двата тима трудно стигаха до положения. В 76-ата минута Лайпциг бе близо до втори гол. Баумгартнер обаче стреля неточно от границата на наказателното поле.

Джоб Белингам имаше шанс за Борусия, но бе спрян от защитник. Малко преди края гостите имаха претенции за дузпа, но сигнал не последва.

След равенството Борусия Дортмунд остава на второ място с 14 точки, Лайпциг е трети с 13.

Байер Леверкузен нямаше проблеми с Унион Берлин и стигна до успех с 2:0. Ернест Поку и Кристиан Кофане вкараха двата гола за успеха, който е трети за тима в последните 4 мача в Бундеслигата. Лошата новина за "аспирините" бе контузията на Алехандро Грималдо, който бе сменен в края на първото полувреме, след като удари главата си след сблъсък със съотборника си Кофане.

Другите резултати: Аугсбург – Волфсбург 3:1, Вердер – Санкт Паули 1:0