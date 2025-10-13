С ан Марино, убедително най-слабият национален отбор в европейските квалификации, таи неочаквана надежда за класиране на Световното първенство. Въпреки че скромният тим претърпя седем загуби и допусна цели 32 гола, тази малка държава може да получи възможност да напише едно от най-големите изненади в историята на футбола.

Това съвсем не е шега, а дори е твърде възможно Сан Марино да има изгода да инкасира нова тежка загуба, като ключът към потенциалното им класиране за Мондиала се крие в заради класирането на отбора в Лигата на нациите. Но как такова абсурдно развитие е възможно?

Като победител в своята група в дивизия „D“ на Лигата на нациите, Сан Марино придоби теоретичен шанс за бараж, а тази възможност сега става все по-реална. Системата на квалификациите в Европа е такава, че 12 победители в групите ще се класират директно за Мондиала, докато останалите четири места ще бъдат запълнени от победителите в баражите. В баражите ще участват 16 отбора: 12 от вторите отбори в квалификациооните групи и 4 най-добре класирани отбора от Лигата на нациите, които не са се класирали чрез квалификациите.

Именно тук се крие шансът за Сан Марино. В техен интерес е колкото се може повече отбори, които са били успешни в Лигата на нациите, да си осигурят класиране чрез редовните квалификации, с което ще се „освободи“ място за тях.

Симпатягите от Сан Марино ще стискат палци за северните ни съседи Румъния, с които са в една квалификационна група, като ще се надяват комшиите да завършат на една от първите две позиции. След снощната драматична победа над Австрия с 1:0, румънците са само на три точки зад втория в класирането Босна и Херцеговина, като двата тима ще се срещнат в директен двубой след месец. В последния кръг Румъния пък играе именно срещу Сан Марино. Ироничното е, че тъй като при равни точки ще се гледа общата голова разлика, скромният тим ще има полза да ... загуби с колкото се може повече голове от северните ни съседи. Само преди няколко дни Сан Марино отстъпи на Австрия с разгромното 0:10.

В момента почти всички победители в групите от дивизии „А“ и „В“ на Лигата на нациите се намират на позиции, които водят директно до Мондиала или до бараж. Уелс е изключение, но е близо до второто място. Облекчаващо за Сан Марино обстоятелство е, че "драконите" са в група със Северна Македония, която също беше победител в група в Лигата на нациите, така че едно място от тази група със сигурност ще бъде запълнено.

За да се класира Сан Марино за бараж за Мондиал 2026, е необходимо още само две от петте национални отбора (Уелс, Северна Македония, Румъния, Швеция и Северна Ирландия) да продължат напред (тоест да са първи или втори) чрез квалификациите. Предвид текущото състояние на таблиците, такъв сценарий е изключително вероятен.