С кромният тим на Мялбю (б.р. – произнася се точно така, а не Мялби) е новият шампион на Швеция! Историческият момент дойде тази вечер, когато „жълто-черните” от едноименното рибарско селце на Балтийско море, чието население наброява 1254 жители, спечелиха с 2:0 визитата си на един от най-именитите клубове в страната – ИФК Гьотеборг.

Така с 20-ия си успех Мялбю, който има бюджет всичко на всичко 2 млн. евро – точно 4 пъти повече от сумата, платена от ЦСКА за шведа Давид Сегер, ликува с първа титла в Алсвенскан в 86-годишната си история, и то 3 кръга преди края.

Головете на култовия стадион „Улеви” вкараха Якоб Бергстрьом (21) и Том Петерсон (28). Ням свидетел на триумфа на Мялбю стана бившият норвежки играч на ЦСКА Тобиас Хайнц, който в момента се подвизава в ИФК Гьотеборг.

През този паметен сезон отборчето от община Сьолвесбори в Южна Швеция, водено от треньора Андерс Торстенсон, който по професия е училищен директор, е допуснал една-единствена загуба и събра 66 точки – с 1 по-малко от рекорда на гранда Малмьо в 101-годишната история на Алсвенскан. Отбраната на Мялбю е впечатляваща, като е получила 17 гола в 27 мача.

Само преди 9 години клубът беше на косъм от изпадане в четвъртото ниво на шведския футбол. Мялбю обаче успя да се спаси, постигна две поредни промоции през 2018-а и 2019-а, а възходът му се дължи основно на решенията и стратегиите, въведени от местния бизнесмен Магнус Емеус, който стана президент на клуба през 2015-а.