Т реньорът на Лудогорец Руи Мота сподели преди утрешния сблъсък с Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на Лига Европа, че отборът му иска да побеждава във всеки мач и този път няма да бъде по-различно.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но имаме своите силни страни. Нашият противник е добър отбор, срещу който трябва да вкараме много голове от ситуациите, които имаме. Отборът работи добре, надяваме се всичко да се развие положително.

Знаете какъв съм аз и колко добър е Лудогорец. Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат", сподели Мота.

