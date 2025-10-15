Нелепият ни национален селекционер Александър Димитров е на далавера от мача с Испания във Валядолид - получи фланелка от испанския си колега Луис де ла Фуенте, който записа 29 поредни без загуба, изравнявайки рекорд на великия Висенде дел Боске.

С лед като при загубата с 1:6 от Турция селекционерът Александър Димитров изръси, че сме играли добре през първото полувреме, сега – след 1:4 от Испания, надмина себе си.

„Влязохме в мача с актуалния европейски шампион и най-добър отбор след една много тежка загуба от Турция. Дадохме максимума на своите възможности. Това е втори звучен шамар, но ще го преболедуваме. Ще се учим от грешките си. Най-лошото е, че получаваме два гола в добавеното време. Имаше дисциплина, имаше живот, имаше характер. Да кажем, че трябва да владеем топката и да се надиграваме с Испания, е несериозно. Това, което най-много ни липсваше, е футболното самочувствие.

От тактическа гледна точка спрямо мача търсихме по-бързи и динамични футболисти. Разчитам на всички. Положителното беше, че и в двата мача имаше дебютанти. Поздравявам отбора за характера в днешния мач. 30 удара в нашата врата и само два от наша страна, все пак играем с Испания. В мача им срещу Грузия грузинците нямаха нито един удар”, заяви Сашо Димитров, който в първата си пресконференция като селекционер по темата за капитанската лента показа, че не прави разлика между „ябълка на раздора” и „разковниче”.