Х алфът на Евертън Идриса Гей се извини за голямата глупост, който направи при победата с 1:0 над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“.

36-годишният сенегалец удари съотборника си Мойс Кийн и получи червен картон в 13-ата минута на мача. Въпреки това с 10 човека мърсисайдци шокираха Юнайтед и стигнаха до успеха с гол на Киърън Дюсбъри-Хол.

„Искам първо да се извиня на съотборника си Майкъл Кийн. Поемам пълна отговорност за реакцията си. Извинявам се и на съотборниците си, персонала, феновете и клуба. Случилото се не отразява кой съм аз или ценностите, които отстоявам. Емоциите могат да се борят, но нищо не оправдава подобно поведение. Ще се погрижа това никога да не се повтори“, сподели Гей в Инстаграм.

„Допада ми моите играчи да се бият и да се дразнят един на друг заради лоша топка или заради някой, който не е направил правилното действие. Ако искате печеливш отбор, с устойчивостта и издръжливостта, които ни донесоха победния резултат, тогава мисля, че трябва да имате футболисти, които да реагират по този начин“, коментира ситуацията мениджърът на Евертън Дейвид Мойс. „Карамелите“ са на 11-о място, като имат равни точки – по 18, с Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Ливърпул.