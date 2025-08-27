„Очакваме да направим много повече, отколкото в първия мач. Анализирали сме всичко с играчите и с моя екип, знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим в утрешния двубой”, каза на брифинг старши треньорът на Лудогорец Руи Мота по повод предстоящия реванш срещу Шкендия (Република Северна Македония) от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа.

"От първата минута нашата идея ще бъде да спечелим. Това е в главата на момчетата и се надявам този резултат, който се получи в първата среща (б.р. – загуба с 1:2), да бъде просто една случайност. Имахме възможност само за един отложен мач - това беше нашата жокер карта и смятам, че този двубой предполагаше да я използваме, защото е изключително важен. Искаме да се възползваме от това предимство и отложихме последния си мач от първенството (б.р. – с Берое), защото да играеш на три-четири дни, е много трудно за физическото възстановяване и за нас беше много важно да работим тази седмица и да бъдем максимално свежи", заяви още португалецът.

Относно контузените футболисти Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон той поясни, че те все още са с травми и продължават да се възстановяват.