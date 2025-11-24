Б ългарският треньор на турския Гьозтепе Станимир Стоилов видя положителното в нулевото равенство срещу Коджаелиспор в 13-ия кръг на турската Суперлига единствено в представянето в защита. „Жълто-червените“ от Измир пропуснаха възможността да се придвижат на 3-а позиция, изоставайки на две точки от Трабзонспор.

„Знаехме, че ни очаква труден мач. Не започнахме първото полувреме с достатъчно страст. Не бяхме добри в нападение, но по-късно ускорихме темпото. Имаше много напрежение през целия мач. Футболистите от двата отбора постоянно се провокираха и влизаха в разправии, бяха прекалено агресивни... Не съм мениджър, който се наслаждава на подобни ситуации“, започна българският специалист.

„Създадохме две или три чисти положения и трябваше да се възползваме от тях. Хубавото беше, че не дадохме на противника нито един шанс да ни отбележи. Играхме много организирано в защита през всичките 90 минути, но определено трябва да сме по-добри в нападение. Трябва да бъдем по-креативни и уверени. Както казах, не дадохме на противника никакви положения, но трябва да бъдем по-ефективни в атака“, допълни Стоилов, който така и не може да намери нужния реализатор след продажбата на Ромуло в германския РБ Лайпциг.

„Бих искал да благодаря на нашите фенове. Те създадоха фантастична атмосфера днес и ни подкрепяха през всичките 90 минути. Бих казал, че това е най-добрата атмосфера в лигата и наистина харесвам тази атмосфера. Ако общността Гьозтепе продължи да се обединява така, това ще ни донесе голям успех“, завърши 58-годишния хасковлия.

