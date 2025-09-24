Б ългарският рефер Христо Караиванов беше страничен съдия на мача от третия кръг на Карабао Къп между отборите на Фулъм и Кеймбридж, спечелен с 1:0 от елитния тим.

Караиванов натрупа вече солиден брой срещи по терените на Англия, като има 68 мача в Чемпиъншип, 16 за ФА Къп и 12 за Купата на Лигата. Отделно е бил страничен съдия на 54 мача от Лига 1, 58 от Лига 2, както и 4 плейофа между дивизиите.

Все още обаче нашенецът, който логично има и английско гражданство, чака своя дебют като страничен рефер в най-горното ниво - Висшата лига. Той обаче трупа сериозен опит, като вече има над 200 мача по английските терени и тук говорим за професионален футбол, което е впечатляващо.