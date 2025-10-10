П олузащитникът Джо Уилок преживя комична, но доста често срещана ситуация тази седмица, когато се връщаше от тренировка на Нюкасъл: свърши му горивото в колата. Младежкият национал на Англия трябваше да спре колата и да налее бензин на пътя от туба. Моментът беше заснет от случаен човек, а Уилок реагира с добро настроение.
„С това би трябвало да стигнеш до вкъщи“, каза му случаен минувач. „Надявам се, иначе ще трябва да я бутам“, отвърна играчът, докато зареждаше своето Порше 911 GT3, оценено на 230 хиляди евро.
