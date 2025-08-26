Карло Анчелоти не включи Неймар в състава на Бразилия.

Н овият селекционер на Бразилия – Карло Анчелоти, не повика нападателя Неймар за предстоящите световни квалификации с Чили и Боливия.

В момента нападателят на Сантос е със здравословен проблем.

Неймар не е играл за националния отбор от 17 октомври 2023 г. Тогава той получи контузия на предната кръстна връзка в мач срещу Уругвай.

Сред избраниците на Анчелоти не попадна и нито един играч от бившия му клуба Реал Мадрид.

Ето и разширения състав на Бразилия за мачовете с Чили и Боливия.

Алисон (Ливърпул), Бенто Крепски (Ал-Насър), Уго Соуза (Коринтианс), Алесандро (Лил), Алекс Сандро (Фламенго), Кайо Енрике (Монако), Дъглас Сантос (Зенит), Фабрисио Бруно (Крузейро), Габриел Магаляеш (Арсенал), Маркиньос (ПСЖ), Вандерсон (Монако), Уесли (Рома), Андрей Сантос (Челси), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Жоелинтон (Нюкасъл), Лукас Пакета (Уест Хам), Естевао (Челси), Габриел Мартинели (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Кайо Жорже (Крузейро), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Рафиня (Барселона), Ричарлисон (Тотнъм).