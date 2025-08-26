П резидентът на Венецуела Николас Мадуро заяви този понеделник, че страната му „не може да я пипне никой”. Той допълни, че въоръжените сили и цялата нация са мобилизирани, за да защитят родината си от „незаконните, неморални и престъпни заплахи от империята на Съединените щати”.

Държавният глава на южноамериканската държава уточни още, че отбранителните капацитети на страната са приведени в пълна бойна готовност „24 часа в денонощието”.

50 милиона за главата на Мадуро!

Напрежението между Каракас и Вашингтон, които прекратиха всякакви дипломатически отношения през 2019 г., ескалира през изминалата седмица, когато Белият дом заяви, че САЩ са готови „да използват всякаква сила”, за да преустановят трафика на наркотици към страната им, в т.ч. и разполагането на военноморски кораби и войници край бреговете на Венецуела.

Освен това, Вашингтон обяви награда в размер на 50 млн. долара за информация за залавянето на Николас Мадурос, припомня агенция ЕФЕ.

Никой не може да пипне тази страна, и се кълня, че никой няма и да я пипне; тази земя е свещена, благословена и е земя на освободители, подчерта венецуелският лидер по държавната телевизия.

Мадуро допълни, че Венецуела е „свободна и чиста” откъм наркотрафик и посочи, че САЩ, от друга страна, е държавата с най-висока консумация на наркотици сред населението ѝ в света.