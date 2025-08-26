П риятелската подкрепа на Русия е много важна за преодоляване на настоящата политическа криза в Сърбия. Това каза руският посланик в Белград Александър Боцан-Харченко пред РИА Новости по повод масовите протести в Сърбия срещу режима на президента Александър Вучич, предаде БГНЕС.

"Хората често питат как реагира Русия в тези условия. Нашата официална позиция, която беше ясно изразена от Министерството на външните работи на 15 август, е балансирана, основана на закона и в подкрепа на законно избрания президент и властите, е изключително важна в настоящите условия. Но приятелската солидарност също е важна. Това, разбира се, е много важно", каза още руският посланик.

Според Александър Боцан-Харченко "сърбите усещат подкрепата на Русия, но опозицията ще използва годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември, за да даде нов тласък на протестите".

Той смята, че след това "организаторите ще поискат предсрочни парламентарни избори, което е характерно искане във всички „цветни революции“.

"Идва есен, сега те ще се засилят. Това е много труден и опасен период... с опити за ескалация на насилието... сръбското ръководство е длъжно да намери баланс между активното противопоставяне на безредиците и отчитането на разумните искания на протестиращите, както и подобряването на социално-икономическите условия в страната. Ескалацията на кризата е била умишлено насрочена след лятното затишие и началото на новия политически сезон", каза още руският дипломат.

През пролетта имаше протести, те бяха митинги на хиляди хора. След това имаше пауза, свързана с летните ваканции, когато имаше малко хора, които можеха да бъдат въвлечени и които щяха да пострадат. Паузата свърши. Сега всичко продължава. Предполагахме, че протестите ще бъдат подновени след тази кратка почивка. Сега, когато започва по-активен политически живот, е необходим и по-активен период на протести, каза още Боцан-Харченко.

Той смята, че протестите ще продължат през цялата есен, а настоящата политическа ситуация принуждава сръбския президент Александър Вучич да заеме твърда позиция. Властите използват сила по адекватен начин и в рамките на Конституцията на републиката, каза в заключение руският посланик в Белград.