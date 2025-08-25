Г ригор Димитров се опитва да забрави „Уимбълдън“, когато водеше с 2:0 сета срещу световния №1 Яник Синер, ала се отказа заради разкъсан мускул. Звездата ни за първи път говори за случилото се пред модното издание Women's Wear Daily.

За травмата си 34-годишният Гришо добави: „Беше физически болезнено, но не това ме притесни. По-скоро психическият аспект ме разтърси, беше просто толкова сюрреалистично. Единствено си спомням, че веднага щом се случи, отидох в съблекалнята и плаках на глас няколко часа, а после мисленето ми напълно се промени. Станах, взех си душ и вече умувах върху рехабилитацията.“

Това е първият път в 18-годишната кариера на Димитров, в който той успява да се отдръпне от тениса и да размисли. Прекарва времето си у дома в Монако с приятелите и гаджето си, актрисата Ейса Гонсалес, готви, кара мотори, бяга и плува. „Всъщност в един момент бях доста по-зает, отколкото, когато играя тенис, което беше странно. Засега намирам добър баланс и не се напрягам твърде много“, добави Григор.

Това обаче не означава, че е спрял да мечтае за завръщане на корта: „Винаги има нещо, което ме дърпа обратно, старая се да поддържам форма и да давам най-доброто от себе си. Рехабилитацията отнема повече време, отколкото си мислехме, но в същото време не бързам да се върна.“

Въпреки това „го боли“, че не е на US Open, и да пропусне Голям шлем, е „едно от най-лошите неща за играч“, но е оптимист за бъдещето. Признава, че договорът с „Лакост“ му е дал мотивационен тласък. „Те наистина вярваха в мен, когато не се справях толкова добре. С това, че се върнах в топ 10 миналата година, им благодарих за доверието“, обясни Димитров, който твърди, че е един от първите, въвел модата на гривните с висулки на Van Cleef & Arpels. „Носех ги дори когато хората казваха: „Това е за момичета“. За мен няма значение, изглежда готино и искам да си припиша заслугите за това, че ги превърнах в тенденция.“