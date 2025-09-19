Ц СКА 1948 ще представи съвсем скоро поредното си лятно попълнение. Спонсорът на клуба Цветомир Найденов обяви в социалните мрежи привличането на полузащитника Флориан Кребс.

Типичен германец, той е продукт на школата на Херта Берлин. В професионалната си кариера е играл за Кемницер, както и за дубъла на Борусия (Дортмунд), където има 24 мача с 1 гол и 3 асистенции. За първия състав на „жълто-черните“ обаче не записва участие.

След престой във финландските Хонка и Интер Турку 26-годишният халф, чиято цена според специализираната платформа „Трансфермаркт” е 400 000 евро, избра да продължи кариерата си в България. С неговото идване ЦСКА 1948 вече надхвърли бройката на два отбора нови футболисти това лято.

Впрочем, Кребс е вторият германец, дебаркиращ в Бистрица, след опитния и с респектираща визитка Андреас Хофман, избран също от Цеката.