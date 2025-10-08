България се изправи на старта на световните квалификации срещу най-скъпия отбор в света - Испания, оценен за около милиард и двеста милиона евро. На терена на стадион "Васил Левски" нямаше сблъсък, а съперникът не се напъна много, много, за да ни бие с 3:0. Сега излизаме срещу втория по стойност тим в групата - Турция. И тук нещата не изглеждат никак добре за "лъвовете", което в никакъв случай не е неочаквано. Ако се вгледаме в стойностите, турците са близо 10 пъти по-скъпи от селекцията на Александър Димитров. Нашите се оценени на обща стойност от 44 350 000 евро, а съперникът - 410 000 000.

Подобна е разликата и при най-скъпите футболисти на двата тима. За България това е Кирил Десподов, оценен на 8 000 000 евро. Петкратният победител в класацията "Футболист на годината" е близо 10 пъти по-евтин от най-голямата звезда на Турция - Кенан Йълдъз. Крилото на Ювентус е оценен на 75 000 000 евро.

В редиците на родния национален отбор обаче е футболистът, направил най-голям скок през последните месеци. Това е защитникът Росен Божинов, който само допреди четири месеци е струвал 400 хил. евро, а сега бранителят на Антверпен е 2,5 млн.

