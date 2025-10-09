Фабиан Нюрнбергер игра за последно за България при загубата с 0:3 от Испания на 4 септември.

Д оскорошният защитник на националния ни отбор по футбол Фабиан Нюрнбергер претърпя успешна операция вчера (сряда, 8-и октомври) на скъсания си страничен менискус на лявото коляно, съобщи официалната страница на клубния му тим Дармщат.

Роденият от смесен брак между германец и българка ляв бранител получи контузията по време на гостуването срещу Холщайн Кил във Втора Бундеслига на 4 октомври, когато напусна терена още в 5-ата минута.

26-годишният Нюрнбергер, който преди това отпадна от списъка на новия селекционер Александър Димитров за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания на 11 и 14 октомври, ще се възстановява няколко седмици.

Това означава, че той ще се завърна в строя не по-рано от средата или дори края на ноември.

Нюрнбергер има 10 участия за представителната ни гарнитура, а играе за Дармщат от 2023-та. В момента „лилиите” са 3-ти във второто ниво на германския футбол.