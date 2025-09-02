Е страдната легенда и голям фен на ЦСКА Здравко Желязков от дует Ритон коментира ситуацията в клуба. Пред „Мач Телеграф“ той разкри, че вече е обезверен от слабото представяне на тима от началото на сезона. „Има два варианта. Или собственикът на ЦСКА не го интересува, че някой му обира парите с такива трансфери. Някой гледа да се облагодетелства с тази футболна плява, която скверни емблемата на клуба. Това е единият вариант. Другият е, че се опитват да унищожат ЦСКА!

Години наред различни политици се опитваха да унищожат този клуб, но не успяха, защото ЦСКА има огромна публика. Сега може би се опитват да докарат клуба до нивото на изпадащите тимове и по този начин с течение на времето да се отдръпнат феновете. Аз съм обезверен вече. Нещата са трагични и това е другият коварен вариант. Дали отново не се опитват да унищожат този велик клуб?! От тези ментета, които играят в ЦСКА, някой прибира убийствени комисионни. Клубът се източва по този начин. Дали ще се сменя треньора или не - не знам. Не мисля, че треньорите са големият проблем. По-скоро са тези, които са на терена. Това е положението. Махнаха много играчи, но след дъжд качулка. А в същото време се пилеят пари. Явно има някаква шайка мошеници, която съсипва ЦСКА! Много поредни години клубът изпусна качествени български футболисти. Ради Кирилов им се предлагаше преди години. Още, когато играеше в Пирин, ни направи цялата защита за смях. Момчето излезе и каза, че е привърженик на ЦСКА, а сега играе за Левски. И играе силно! Той е фантастичен футболист. А в ЦСКА играе някакъв Локило, който не може да му носи куфарите. И това е само един пример. Всичко се прави с цел някой да си вземе комисионната. Докато в ЦСКА не се върнат онези фигури, които са си давали сърцето за клуба, нещата няма да се получават. Начело с Христо Стоичков, който е световен футболен феномен. Докато такива хора не се върнат в ЦСКА, нещата няма да се случват“, заяви Желязков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

