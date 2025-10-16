39-годишният Оливие Жиру изяви готовност да се завърне в националния отбор на Франция.В момента той е в Лил, за който има 3 гола в 8 мача от началото на сезона.

За последно централният нападател игра за “петлите” на Евро 2024, след което се оттегли със 137 двубоя на сметката си.

“Никога не бива да казваш “никога“, защото това е националният отбор на Франция и защото е дълг да защитаваш фланелката на своята страна. Ако настъпи още по-голяма криза и в даден момент селекционерът изпадне в трудна ситуация… ще трябва да се помисли. Аз ще съм тук. Но това наистина е много малко вероятно. Трябва да сме сериозни”, заяви Жиру пред “Екип”.

Сякаш той обмисля този ход, защото рекордът му за най-много голове в историята на "петлите" - 57, е застрашен от Килиан Мбапе, който има вече 53 попадения на сметката си.