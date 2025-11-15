Б ългарският национален отбор по баскетбол за жени постигна втора поредна победа в квалификациите за Евробаскет 2027. След като преди няколко дни отнесе Азербайджан с почти 100 точки разлика, днес тимът на Таня Гатева се справи и с Украйна и спечели с 80:60 като гост в Рига. В третия си мач този месец националките ще срещнат Черна гора в Ботевград.

Мачът в Рига започна добре за България. Още в първата четвърт тимът натрупа солиден аванс от 30:16 след силни изяви на Карина Константинова, която отбеляза 16 точки само в тази част. На почивката разликата нарасна на 19 точки, а след нея българките спокойно поддържаха аванса си и не допуснаха обрат.

Борислава Христова беше най-резултатна с 22 точки, Константинова завърши с 20. Натурализираната Кайла Хийсман добави 15, а Радостина Христова - 12.

В другия мач Черна гора победи със 104:62 Азербайджан.

България е начело в класирането с 2 победи от 2 мача. Черна гора и Украйна са с актив от 1-1, а Азербайджан е на последно място с 0-2.