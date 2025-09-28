Н осителят на купата на България Черно море Тича победи шампиона и домакин Рилски спортист с 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) в двубоя за Суперкупата на страната по баскетбол за мъже в "Арена СамЕлион" в Самоков и за първи път в историята си спечели трофея.

Георги Боянов от варненци бе избран за най-полезен играч в мача. Отличието му бе връчено от новия мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон. Боянов завърши с 28 точки, 5 борби и 3 откраднати топки.

Американецът Ламонт Уест допринесе със 17 точки, 6 борби и 3 асистенции за успеха Черно море, а англичанинът Джелани Уотсън-Гейл се включи с 13 точки, 7 борби и 8 асистенции.

За Рилецо, който бе ликувал със Суперкупата 3 пъти (2021, 2022 и 2024) двама янки бяха най-резултатни. Алън Арнет се отчете с 21 точки, 5 борби и 2 асистенции, докато Камау Стоукс реализира 16 точки и 3 борби.