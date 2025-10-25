Л ука Дончич беше близо до трипъл-дабъл при първата победа на Лос Анджелис Лейкърс през сезона в НБА. Словенската звезда вкара 49 точки, хвана 11 борби и направи 8 асистенции при победата със 128:110 над Минесота Тимбъруулвс у дома. Лейкърс изоставаше с 36:40 след първата четвърт, но след това пое контрол над играта и стигна до успеха. Остън Рийвс вкара 28 точки за победата, а освен това завърши и с 11 асистенции. Руи Хачимура се отличи с 23 точки за паобедителите. За Минесота Антъни Едуардс вкара 31 точки, а Джулиъс Рандъл завърши с 26.

Ню Йорк Никс нанесе втора поредна загуба на Бостън Селтикс, след победа със 105:95. Джейлън Брънсън вкара 31 точки за победителите, докато Карл-Антъни Таунс се отчете с дабъл-дабъл - 26 точки и 13 борби. За "келтите" Джейлън Браун вкара 23 точки, а Сам Хаузър завърши с 23.

Джеймс Хардън вкара 30 точки за победата на Лос Анджелис Клипърс над Финикс Сънс със 129:102 у дома . Кауай Ленърд добави още 27 точки за "ножиците". За гостите Дилън Бруукс вкара 21 точки, а Девин Букър завърши с 18.

Милуоки Бъкс се наложи със 122:116 над Торонто Раптърс като гост след 31 точки и 20 борби на Янис Антетокумпо. Коул Антъни реализира 23 за "елените", а Гари Трент завърши с 20. За домакините Брандън Инграм вкара 29 точки, а Ар Джей Барет завърши с 20.

Кевин Дюрант реализира 37 точки, но това се оказа недостатъчно за Хюстън Рокетс при домакинското поражение със 111:115 от Детройт Пистънс. Алперен Шенгюн добави от 17 точки за "ракетите". Кейд Кънингам беше над всички за победителите с 21 точки, а Аусар Томпсън завърши с 19.

Всички резултати:

Торонто Раптърс - Милуоки Бъкс 116:122

Орландо Меджик - Атланта Хоукс 107:111

Бруклин Нетс - Кливланд Кавалиърс 124:131

Ню Йорк Никс - Бостън Селтикс 105:95

Хюстън Рокетс - Детройт Пистънс 111:115

Мемфис Гризлис - Маями Хийт 114:146

Ню Орлиънс Пеликанс - Сан Антонио Спърс 116:120 след прод.

Далас Маверикс - Вашингтон Уизърдс 107:117

Лос Анджелис Лейкърс - Минесота Тимбъруулвс 128:110

Портланд Трейлблейзърс - Голдън Стейт Уориърс 139:119

Сакраменто Кингс - Юта Джаз 105:104

Лос Анджелис Клипърс - Финикс Сънс 129:102

