Б ългарският национален отбор по волейбол записа категорична победа над Чили с 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12) в мач, продължил малко повече от час и десет минути. С този успех тимът на Джанлоренцо Бленджини завърши на първо място в група „Е“ с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осминафиналите, които ще се проведат в понеделник, „лъвовете“ ще се изправят срещу втория отбор от група „D“. Засега това е съставът на Португалия, който по-рано днес победи Колумбия с 3:2. Ако обаче Куба спечели с 3:0 или 3:1 срещу САЩ по-късно, българите ще срещнат именно кубинците в първия елиминационен етап.

Италианският ни селекционер остана доволен успеха, но предупреди, че вече мисли за следващия мач и отборът не трябва да се главозамайва.

„Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен - ние със сигурност сме в следващата фаза, те пък със сигурност отпадат. Много е трудно да се играе в такъв тип мачове, но съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение от началото - след два категорично спечелени гейма, останахме концентрирани и в третия. Стартирахме много добре. Много често говорим за постоянството във всеки елемент и днес го показахме. Щастливи сме, че спечелихме, но и заради отношението. Не си мислете, че това е лесен мач, резултатът не трябва да ви заблуждава“, заяви Бленджини.

„Наистина не знам какъв извод мога да си направя от мачовете до сега във Филипините. Имаме някои идея, но главната е да мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой може да страдаме и ще страдаме, но нашата цел е не само да мислим за днешния мач, а да работим все по-здраво, правихме го и през лятото. Всеки може да си мисли каквото си иска, но аз знам, че трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво, за да правим това, което трябва във Филипините“, добави селекционерът на България.