Н ационалният отбор на България постигна впечатляващ успех над тима на Азербайджан с 93 точки разлика - 141:48 (30:15, 26:12, 48:12, 37:9) като гост в Баку в двубой от първия кръг в група Е на квалификациите за Европейското първенство по баскетбол за жени през 2027 година. В групата са още съставите на Украйна и Черна гора, като за българките сега предстои да пътуват до латвийската столица Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу украинките. Три дни по-късно, на 18 ноември, от 19.00 часа в „Арена Ботевград“ тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

Националките доминираха изцяло в срещата в Баку, като превъзходството им бе осезаемо - 50 срещу 26 при борбите и 39 срещу 12 при асистенциите. Най-голямата разлика достигна внушителните 94 точки, а баскетболистките на Азербайджан направиха 39 грешки срещу 12 за състезателките на България.

Селекционерът Таня Гатева избра в титулярния състав да започнат Карина Константинова, Гергана Иванова, Борислава Христова, Илияна Георгиева и натурализираната американка Кайла Хилсман.

Българките поведоха от самото начало и поеха контрола върху двубоя. Със серия от 8 безответни точки в първата част националките дръпнаха с 22:10 за по-малко от осем минути игра, а в края на периода вече водеха с 30:15. През втората част държавният състав на България имаше пълно надмощие и увеличаваше постепенно аванса си, който достигна 29 точки - 56:27 след 20 минути игра. Кайла Хилсман бе най-резултатна на този етап, като вече бе натрупала 10 точки и 5 борби.

Второто полувреме започна в подобен тон, след като националките направиха серия от 14:0 за около две минути и се откъснаха с 43 точки при 70:27, фиксирани с тройка на Борислава Христова. Състезателките, водени от Таня Гатева, реализираха зрелищните 48 точки в тази част, а най-голямата им преднина до момента беше 65 точки, за да водят със 104:39 преди последната четвърт. В нея двубоят се доиграваше и това позволи на Гатева да даде повече минути на всичките си баскетболистки.

Най-резултатна за успеха на България беше Илияна Георгиева с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Валерия Алексиева се отличи с 19 точки и 8 асистенции, а по 16 точки вкараха Кайла Хилсман и Гергана Иванова. Борислава Христова завърши с 14 точки, 7 борби и 4 асистенции. Осем от националките се отчетоха с 10 и повече точки.

За Азербайджан Александра Моленхауер отбеляза 15 точки и бе единствената, която премина границата от 8 точки.

Мачовете от първия етап на квалификациите се играят в периода 9-19 ноември 2025 година и 8-18 март 2026 година. Срещите от втория етап ще се състоят между 8 и 18 ноември 2026-а и между 7 и 17 февруари 2027 година. За тях ще се класират първите два отбора от всяка от седемте квалификационни групи, плюс трите най-добри трети състави.

Евробаскет 2027 ще се проведе в четири държави - Белгия, Литва, Швеция и Финландия. Тези четири тима влизат по право, като са част от квалификационна група Н, но тяхното класиране няма да влияе на останалите отбори, които ще спорят за оставащите 12 квоти.

