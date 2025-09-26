У чилище ОУ "Христо Ботев", с. Лесново, общ. Елин Пелин, беше част от единадесетото издание на Европейски ден на спорта в училище - една от най-обичаните и най-масовите инициативи, целяща повишаване на нивото на физическа активност за здраве у децата.
В него участваха всички ученици, както и СК Юлис, гр. Елин Пелин - отбор по крикет. Отделно имаше различни състезания, демонстрации, групови тренировки и забавни игри, посветени на здравословния живот и опазването на околната среда. Всяко учебно заведение, участвало в инициативата, ще може да кандидатстват за титлата “Най-активно учебно заведение на 2025”. Иначе всички учебни заведения, участвали в Европейския ден на спорта в училище и отчели участието си съгласно изискванията, ще получат сертификати за участие.