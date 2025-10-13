Б ългарският баскетболен национал Александър Везенков отново показа своя постоянен стремеж към развитие и подобряване, независимо от успеха в голямото местно дерби между неговия Олимпиакос и Панатинайкос. Именно той имаше най-голям принос за победата с 90:86 точки. „Получихме 48 точки през първото полувреме и това не ни хареса. Панатинайкос има качествени и много талантливи състезатели. Ние се вложихме и играхме по-добра защита през второто полувреме. Вложихме повече интензивност в защитата си. Свършихме доста добра работа, но все още не е това, което искаме като отбор“, сподели Везенков.

Българският баскетболист реализира 22 точки, овладя шест борби и направи две асистенции, а Олимпиакос вече има две победи след два изиграни кръга. „И двата отбора имаха отсъстващи играчи, които не бяха готови. Винаги дербитата са важни, но след два дни имаме мач за Евролигата. Това е хубава победа, но трябва да продължим и да вървим стъпка по стъпка нагоре.“

„Във всички първенства виждаме високи резултати, нещо, на което не сме свикнали. Прелива от атакуващ талант, треньорите разбира се искат защита, защото тя носи титли. Ние искаме да се подобрим, баскетболът се променя и еволюира и да виждаме мачове с над 80 точки ще бъде нормално“, каза още Везенков. „Днешният резултат ще го видим отново и във втория кръг, ако всичко е нормално, без да подценявам други отбори в Гърция. Четирите точки са малка разлика. Това е престижна победа за всички в Олимпиакос, искахме я, но гледаме към Ефес, който следва във вторник“, уточни националът на България.

„Всеки мач с Панатинайкос е различен и винаги е дерби на психологията и между два отбора, които не се „обичат“. Всеки иска да печели и да дава 100% от себе си“, завърши той.

