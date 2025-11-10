С едемкратният световен шампион Люис Хамилтън призна, че откакто се е присъединил към Ферари, живее в кошмар.

Британецът коментира първия си сезон в Скудерията. Очакванията към него бяха огромни, но реалността се оказа различна и той е едва на шесто място във временното класиране при пилотите.

„Кошмар е! От известно време живея в него. Разликата между сбъднатата мечта да карам за този невероятен отбор и кошмара от резултатите, които имаме. Възходи и падения – така е. Но утре ще стана, ще тренирам и ще продължа да работя с отбора. Наистина исках да взема добри точки този уикенд, но ще се върна по-силен в следващите състезания“, заяви Хамилтън пред Sky Sports F1.

Той така и не завърши в Гран при на Сао Пауло. В първата обиколка се докосна първо с Карлос Сайнц, а след това и с Франко Колапинто. От удара предното му крило се отчупи и се заклещи под колата, което нанесе щети по пода и се отрази на стабилността на колата. В крайна сметка Хамилтън спря малко след средата на състезанието.