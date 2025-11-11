Й оана Илиева се доближи само на 10 точки от №1 в световната ранглиста на сабя след страхотното начало на сезона. След бронзовия медал от Алжир най-добрата ни фехтовачка вече има 204 т., а пред нея е единствено двукратната световна шампионка Мисаки Емура (Яп). Трета върви Сара Нуча (Фр), а четвърта е победителката от Световната купа в Алжир Хайон Чон (Кор). „За да стъпя на върха, трябва да отида на финал – обясни специално за „Телеграф“ Йоана. - За ранглистата се броят петте най-добри състезания плюс европейско и световно. Аз на всички купи в момента имам медали, но са ми основно трети места (плюс едно второ и едно първо) и вече имам бронзови медали, които не се смятат. Тоест един финал ще ми донесе 10-те точки, които ще са ми достатъчни да стана №1“.

24-годишната ни звезда обаче обясни, че не първото място в света е голямата й цел през 2026 г. „По-скоро искам да взема медал на европейското и световното в Хонконг през юли. Сега все още е началото и се опитваме да проследим как върви формата ми, така че не очаквах да взема медал, но пък се чувствам доста щастлива от този факт“, увери Илиева.

Тя подчерта, че призово класиране на световното ще й донесе най-много точки: „Така че там и полуфинал би ми помогнал да се изкача в ранглистата. Ако бях спечелила боя за топ 4 на световното в Грузия това лято, щях да съм №1. А аз паднах с 14:15 от китайката и се класирах пета“.

Илиева, която в Алжир завърши и 10-а отборно заедно с Белослава Иванова, Емма Нейкова и Вероника Василева, призна, че след индивидуалното се почувствала много изморена. Най-много я изтощил полуфиналът, в който изпусна с 14:15 шестата в класацията Шугар Катинка Батай (Унг). “Като поставена под №1 имах доста труден поток. Втора среща играх с олимпийската шампионка от Токио София Позднякова, трета със сребърната медалистка от Париж Сара Балзер, а четвърта с конкурентката ми от олимпиадата в Париж Лусия Мартин-Португес. И след това дойде полуфиналът срещу съперничка, с която играехме постоянно миналия сезон и загубих именно от нея предната година. Всичко това беше много физически натоварващо“.

Следващото й състезание ще е на 7 декември за Гран при в Орлеан, където миналия сезон се окичи с бронз.