С елекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини бе горд от представянето на "трикольорите" след драматичната победа над Словения с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в груповата фаза на Световното първенство във Филипините. България има 5 точки след два поредни успеха и вече се класира за осминафиналите на надпреварата.

"Преди всичко започнахме със страхотен сервис. Имаше моменти, в които очаквахме прекалено много. Когато изоставаш, няма проблем. Трябва да продължаваш да притискаш. Словения е отбор, който е пълен с големи състезатели. Натискахме ги от самото начало с атака и сервис. Може би в началото на третия гейм бяхме леко разфокусирани. Не е лесно, защото те са много силен съперник. Получи се доста добра битка. Много щастлив съм от тази победа. Изключително съм горд от работата на тези момчета, знам колко се трудят всеки ден. Така се изгражда манталитет - не в следващия гейм, а в следващите топка и разиграване. Всяка ситуация може да промени двубоя. Менталната енергия е много важна. Гледаме да играем мач за мач. Следващият е най-важен", заяви Бленджини след края на срещата със словенците.

