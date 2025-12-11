Б ългарският боксьор Кубрат Пулев е с над 10 кг. по-тежък от опонента си Мурат Гасиев преди двубоя между двамата в Дубай в петък, 12-и декември. На официалния кантар преди сблъсъка между двамата за регулярната титла на WBA Кобрата закова 115 кг. Руснакът е 104.7 кг.
В срещата с Махмуд Чар в през декември 2024-а година Пулев тежеше 116 кг. Гасиев е бил 105 кг. преди двубоя си с Джеремая Милтън през август миналата година. Пулев е по-възрастен от руския си съперник с 12 години. Гасиев дебютира в тежката категория през 2020-а година.
