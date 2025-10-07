С лед като всички фенове на ЛеБрон Джеймс бяха притаили дъх след анонса му, че ще направи "решението на всички решения", като се прогнозираше край на славната му кариера или минимум напускане на Ел Ей Лейкърс, се оказа, че това е било рекламен трик - част от кампания на прочута марка коняк.

210-сантиметровият 40-годишен титан от Охайо, известен като Краля на НБА, възбуди страстите с римейк на съобщението от лятото на 2010-а с "решението", когато напусна сензационно родния Кливлънд Кавалиърс, за да премине в Маями Хийт.

Сега ЛеБрон си остава при „езерняците” и обяви, че ще използва таланта си в полза на световно известния бранд "Хенеси".