Б ившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло критикува настоящото ръководство на тима и липсата на резултати. „Скудерията“ все още няма победа от началото на сезона, а Шарл Льоклер и Люис Хамилтън са 5-и и 6-и в генералното класиране.

„Видях феновете на „Монца“. Красота. Точно заради тях трябва да има промяна. За всички тези хора, които идват на пистата и имат непоколебима вяра в тима. Ферари има голяма отговорност, особено към тях“, каза Монтедземоло пред „Гадзета дело Спорт“.

Той бе президент на Ферари в продължение на 23 години, като в този период тимът взе 14 световни титли – 8 при конструкторите и 6 при пилотите, а Михаел Шумахер доминираше във Формула 1 години наред.

„Бяхме истински дрийм тим. Днес на Ферари липсва лидер. Съжалявам да видя отбор без лидер, но най-вече, без душа. Не познавам Васьор (настоящия директор на отбора Фред Васьор – б.а.) и не го критикувам, но виждам един самотен човек. Има прекалено много промени, отборът има нужда от стабилност. От Фиат искаха да уволня Жан Тод през 90-те, но аз отказах. Казах им, че ако той си тръгне, си тръгвам и аз“, допълни Монтедземоло.

Той заяви, че от Ферари са длъжни да се борят за титлата: „Има изявления, създават се очаквания. Първо трябва да има резултати, след това изявления. Аз минах и през ужасни периоди, защото загубихме 9 или 10 титли във втората половина на последното състезание. Днес виждам отбор, който въпреки изявленията преди мач, не е спечелил нито едно състезание. А дори и да спечели състезание, трябва да спечели световна титла след толкова много години.“