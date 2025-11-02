"Бях изненадан. Случи се два-три дена преди избора. Обадиха ми се, питаха ме дали бих поел националния отбор", обяви Любомир Минчeв. Той бе избран за селекционер на националния отбор по баскетбол при мъжете. "Не ми казаха, че ще бъда със сигурност. Аз размислих. Казах, че на следващия ден ще дам отговор. На следващия ден се обадих и казах, че съм съгласен", допълни той пред БНТ.

"Когато нещата не вървят, най-лесното е, сменяш треньора. Едно от нещата, които попитах бе сигурни ли сте, че искате да съм, дали ще имам подкрепата, на което получих утвърдителен отговор. Ситуацията през 2019 година беше, че всеки играч искаше да играе в националния отбор. Идваха наистина с огромно желание. И водещите фигури имаха възможност да идват.

В последните години, това не е нещо да защитавам Росен Барчовски, когато важни фигури, поради една или друга причина, както Везенков, той беше контузен, дали в други прозорци не е бил пускан и не е имал възможност да играе за националния отбор поради клубните си ангажименти, други играчи също, поради една или друга причина, не могат да се включат в национален отбор, който и да е треньор, има сериозни проблеми и това се отразява на играта на отбора", разясни Минчeв.

"Нека не подценяваме отбора на Армения или на Норвегия. Те имат индивидуалности, както и ние имаме играчи, които играят на много високо ниво. Аз проведох разговор с Дий Бос, да го попитам дали би имал желание. Той изрази такова желание, но не съм изпадал в детайли. Първо, аз трябва да съм наясно със себе си, дали е добре той да дойде, защото той има мач на 23 ноември в Бразилия. В една такава голяма часова разлика, не е ясно той в каква кондиция ще бъде за самия мач. Същата ситуация се отнася и за Павлин Иванов, но там аз съм убеден, че той трябва да бъде", обясни Минчeв.

"Везенков е играчът, който е най-високо ниво, определено ние имаме нужда от него. Както казах обаче, никой не се интересува от националните интереси, има си клубни интереси. Те имат мач на 26-и заедно с Макинтайър, играят Цървена звезда - Олимпиакос в Белград. Определено нереалистично е да смятам и да вярвам, че евентуално техните клубове биха разрешили да участват на следващия ден", обясни той.

"Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно. Единственото, което искам е да има добра атмосфера, така както беше в предния престой. Това зависи до голяма степен от играчите", завърши селекционерът на България.