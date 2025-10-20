Успехът в столицата на Тексас бе пети за Ферстапен от началото на кампанията и втори за уикенда.

Ч етирикратният шампион Макс Ферстапен от Ред Бул триумфира в Гран При на САЩ в Остин (Тексас), 19-и кръг от сезона във Формула 1.

28-годишният нидерландецът, който стартира от първа позиция, постигна пета победа за сезона и общо втори успех за уикенда, след като ликува и в спринтовата надпревара в събота, изминавайки 56-те обиколки за 1:34:00.161 часа.

Втори на „Пистата на Америките” завърши британецът Ландо Норис от МакЛарън, който изостана на 7.959 секунди, а третото място зае Шарл Льоклер (Ферари), на 15.373 секунди от победителя.

Със спечелените точки в САЩ Макс Ферстапен, който не изпусна водачеството от първата до последната обиколка, събра 306 в актива си и съкрати разликата с лидера в генералното класиране Оскар Пиастри (МакЛарън) на 40 точки. Австралиецът тръгна от шеста позиция и финишира пети, с изоставане от 29.678 секунди, като вече има 346 точки начело в подреждането при пилотите, следван от Норис, който е на 14 точки зад него с 332.

Седемкратният шампион Люис Хамилтън от Ферари се нареди четвърти - на 28.536 секунди зад Ферстапен, а шести завърши сънародникът му от Великобритания Джордж Ръсел (Мерцедес) - с изоставане от 33.456 секунди.

Топ 10 в Гран При на САЩ оформиха Юки Цунода (Япония/Ред Бул), Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер), Оливър Берман (Великобритания/Хаас) и Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин).

Следващият, 20-и кръг във Формула 1 е състезанието за Голямата награда на Мексико на 26 октомври. До края на сезона остават още пет кръга, включително два спринта.