С ветовният шампион Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран при на Италия от Формула 1 с рекордната за "Монца" обиколка от 1:18.792 минути. Нидерландският пилот на Ред Бул влиза в състезателния уикенд на трето място в класирането при пилотите и със 104 точки пасив от Оскар Пиастри с Макларън.

Ландо Норис, втори в подреждането със 70 точки пред Верстапен, ще застане до нидерландеца на стартовата решетка след обиколка с 0.077 секунди изоставане. Британският пилот на Макларън бе най-бърз във втората и третата свободна тренировка в Монца.

За Верстапен, който бе победител в Япония и Емилия-Романя по-рано през сезона, това е 45-и пол-позишън в кариерата.

Пиастри бе третият най-бърз в квалификацията с изоставане от 0.190 секунди и ще стартира редом до Шарл Льоклер, който спечели миналогодишното състезание за Ферари.