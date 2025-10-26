З ьолден, Пламен Вълков, наш пратеник

Голямата звезда на алпийските ски при мъжете Марко Одермат спечели откриващият гигантски слалом за Световната купа в Зьолден. Златното момче на Швейцария поведе в първия манш с 1 стотна пред Марко Шварц (Ав), а във втория дръпна газта още по-силно. Така Одермат триумфира с време от 1:56,03 мин. Шварц остана втори на 0,24 сек, а трети е Атле Ли Макграт (Нор), който за втора поредна година се качва на подиума. Победата е 46-та за световната купа за четирикратния носител на големия Кристален глобус. Марко вече има 3 победи в Зьолден и се реваншира за отпадането си тук в първия манш преди година.

Състезанието при мъжете очаквано мина с доста проблеми за организаторите. Заради силният вятър и мъгла стартът бе свален до резервния, който е точно в началото на стръмния пад и така стана. Преди втория манш обаче времето още се влоши и започна силен снеговалеж. Това накара организаторите на два пъти да отлагат старта с 30 минути. Вкрайна сметка се отвори времеви прозорец в който мъглата се вдигна и снеговалежът почти спря. За да няма изненади стартовият интервал бе свален на 1,20 минути, а почивките след отделните групи сведени до само една преди последните 8. Силният вятър обаче бе на талази и затрудни доста от скиорите във финалното спускане. Лошото време се оказа решаващо и за посещаемостта на мъжкия старт. След като при дамите дойдоха рекордните 15 900 зрители, то при мъжете те бяха с 600 по-малко. Следващите стартове са слаломи в Леви на 15 ноември (жени) и на 16-ти мъже с участието на Алберт Попов.