Б ългарският национален отбор по баскетбол на колички се класира на исторически финал на европейското първенство в Самоков, Дивизия "C".

Тимът на Денислав Иванов се наложи над Белгия с 60:53 във втория полуфинал, който се изигра в „Арена СамЕлион“. Нашите контролираха ситуацията през огромна част от мача, а в края удържаха и щурма на своите съперници.

За националния отбор това е първи финал на шампионат на Стария континент. В спора за титлата българите ще срещнат отбора на Швеция, който се справи със Сърбия след 90:46 в първия полуфинал. Финалът е утре (петък) от 18:00 часа, а от 15:45 ч. ще се срещнат белгийците и сърбите в мача за бронза.

Ясин Ташдемир се отличи за победителите с 25 точки, 15 борби и 5 асистенции. Рамазан Осксуз финишира с 15 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания. Антон Фиков приключи с 14 точки и 7 борби.

Терънс Еджа-Уато отвърна с 15 точки и 12 борби за белгийците.