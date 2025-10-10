В ратарят на националния отбор на България Димитър Митов заяви пред медиите, че футболистите на тима притежават необходимите качества и мотивация за успех, но трябва да ги покажат на терена в утрешния мач срещу Турция от световните квалификации. „Очаква ни тежък двубой. Най-важното е да излезем със самочувствие и увереност, да изпълняваме тактическите указания и да дадем всичко от себе си. Имаме качествата и желанието, но трябва да го докажем утре“, каза стражът.

Митов сподели още, че представянето на други български спортисти е вдъхновение за отбора: „Вчера всички гледахме Карлос Насар – той ни кара да се чувстваме горди. Няма нищо по-хубаво от това български състезатели да издигат името на страната на световната сцена. Волейболистите също се представиха блестящо и поставиха България сред най-добрите в света. Това ни вдъхновява и ни дава надежда един ден и ние да постигнем нещо подобно.“

