Б ившият шеф на Ред Бул Рейсинг Кристиан Хорнер ще получи обезщетение от над 80 милиона паунда, пише Daily Mail. 51-годишнишният специалист беше освободен от поста си два дни след Гран при на Великобритания във Формула 1, но окончателното прекратяване на договора му се случи през август.

Забавянето се дължи на преговорите по компенсацията, която е толкова висока заради действащия му контракт до 2030 година. Според изданието, седмици на преговори са приключили със споразумение, намалено от 110 милиона паунда, които той би получил, ако договорът му беше изплатен изцяло.

Напускането на Кристиан Хорнър бележи края на кариерата му в отбора, който му донесе осем световни титли при пилотите и шест при конструкторите в два успешни периода, първо със Себастиан Фетел, а след това с Макс Верстапен.

Той беше ръководител на отбора от самото създаване на Ред Бул във Формула 1 през 2005 година и беше постоянно придружаван по целия свят от съпругата си - певицата Гери Халиуел.

