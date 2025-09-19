„Нямам търпение да се кача в новата кола.“ Това заяви специално за DIEMA SPORT 3 Никола Цолов по повод преминаването му във Формула 2 през сезон 2026. Голямата ни звезда в автомобилния спорт впечатли с изявите си през настоящата кампания, като завърши втори в генералното класиране на Формула 3. Това е поредната стъпка, която той прави, мечтаейки да стигне до най-високата стъпка в този спорт - Формула 1.

Преди броени седмици той стана вицешампион във Формула 3 с „Кампос Рейсинг“, а двете страни успяха да спечелят и Формула 4 в близкото минало. „Физически ще практикувам тренировките, които съм правил винаги досега. Надявам се да е достатъчно, още не знам колко е трудно физически, не съм ѝ я карал. И вече останалото е техническата част, сработване с новия екип, но това ще мине през няколко стъпки. Хубавото е, че отрано започвам, още от сега от Азербайджан“, сподели Никола Цолов за предаването "Формула 1 токшоу".

Никола Цолов е първият българин достигнал до подобно ниво. „Със сигурност, моята скорост, пазенето на гумите, което е много силна точка за мен тази година. И се надявам да го запазя, понеже вече във Формула 2 е още по-критично, разбира се. Но всичко останало е много ново. Със сигурност форматът на уикенда се доближава много до Формула 3, той е почти един същ. Само имаме един пит-стоп неделя в повече, което е ново предизвикателство за мен - да се сменят гумите вече. Доста прилича на Формула 1 като състезание“, допълни Българския лъв.

Има ли някакво притеснение преди да се качи в новата кола? „Не, по-скоро нямам търпение, наистина, чакам момента, в който ще се случи най-накрая“, категоричен бе Никола Цолов.

