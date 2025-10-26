С няг затрупа за втори път надпреварата при мъжете в Зьолден за СК. Състезанието първо бе отложено за 11,30 часа, а сега ще се умува дали да има втори манш. Решението ще бъде взето след 14,30 часа българско време. 15 300 души на трибуните в очакване на развръзката.

Марко Одермат е води след първия манш на Гиганския слалом. Той изпревари с една стотна местния любимец Марко Шварц.

 

 

