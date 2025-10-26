С няг затрупа за втори път надпреварата при мъжете в Зьолден за СК. Състезанието първо бе отложено за 11,30 часа, а сега ще се умува дали да има втори манш. Решението ще бъде взето след 14,30 часа българско време. 15 300 души на трибуните в очакване на развръзката.
Марко Одермат е води след първия манш на Гиганския слалом. Той изпревари с една стотна местния любимец Марко Шварц.
Marco Odermatt leads after the first run! 🇨🇭🔥— FIS Alpine (@fisalpine) October 26, 2025
Just 0.01 ahead of Marco Schwarz and 0.25 over Stefan Brennsteiner. It’s going to be tight! 💥🤩
Second run at 13:00 CET ⏰#FISAlpine #WorldCupSoelden pic.twitter.com/wHR6oKDegC