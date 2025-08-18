Трибуна от пистата в родния му Мелбърн ще носи името на Оскар Пиастри.

Л идерът във Формула 1 Оскар Пиастри ще даде името си на трибуна, кръстена на него, на откриващото Гран При на Австралия догодина, като по това време пилотът на „Макларън“ може да се завърне у дома като световен шампион.

24-годишният Оскар, роден в Мелбърн, който все още не е стъпвал на подиума в Албърт Парк в три опита, води пред британския си съотборник Ландо Норис с девет точки след 14 от 24-те кръга на сезона.

Пиастри вече е спечелил повече състезания в един сезон от всеки друг австралийски пилот от началото на световния шампионат през 1950 г., с шест досега тази година, както и три втори места.

„Чувствам се много сюрреалистично и никога не съм си мислил, че това ще се случи, но подкрепата е невероятна и нямам търпение да видя всичко заедно следващия март“, каза той в изявление за Гран При на Австралия.

Трибуната ще бъде на главната права, срещу боксовата алея, като съществуващата такава „Фанджо“ ще бъде разширена и разделена на две.

Шампионите Джак Брабам и Алън Джоунс, заедно с други бивше пилоти от Формула 1 Марк Уебър и Даниел Рикардо, също имат трибуни, кръстени на тях.