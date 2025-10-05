Джордж Ръсел (Мерцедес) спечели 4-та победа в кариерата си, а третото място на Ландо Норис гарантира предсрочно титлата на Макларън при конструкторите.

Д жордж Ръсел (Мерцедес) спечели Гран при на Сингапур, 18-и кръг от шампионата по автомобилизъм във Формула 1.

Британецът постигна втората си победа за кампанията, а сънародниците му от Макларън триумфираха с втора поредна отборна титла.

Ръсел започна от полпозишън и удържа лидерството си до края, като го изтърва за кратко по време на първото спиране в боксовете, но възстанови позиции след смяната на гумите на всички останали водещи болиди.

В хода на състезанието на леко хлъзгавата от дъжда пистата "Марина Бей" той нямаше сериозни проблеми, за да постигне общо четвърта победа в кариерата си, финиширайки за 1:40:22.367 часа. По-рано през сезона Ръсел спечели и надпреварата за Голямата награда на Канада.

Макс Верстапен от тима на Ред Бул изостана на 5.430 секунди и завърши на второ място. Шампионът издържа на сериозния натиск от страна на Ландо Норис (Макларън) в последните обиколки.

Британците имаха нужда само от 13 точки, за да триумфират с нова титла при конструкторите. Макларън е с 27 пункта след днешното състезание и общо 650 през сезона, като Норис остана трети в Сингапур, на 6.066 секунди след лидера, докато съотборникът му и лидер в генаралното класиране Оскар Пиастри се нареди четвърти, след като амбициите му бяха помрачени от много бавно спиране в бокса.

Пиастри все още е начело с 336 точки – с 22 преднина пред Норис, който е с 314. Верстапен има 273.

До края на сезона във Формула 1 остават още 6 кръга, а следващото състезание ще се проведе на 19 октомври в Остин, САЩ.