И талианският втородивизионен Юве Трани Баскет привлече като ново попълнение българската баскетболистка от Локомотив София Теодора Големанска, съобщи регионалният всекидневник "Ил Джорнале ди Трани", цитиран от БТА.
18-годишната софиянка е определяна като изгряваща звезда в родното подкошие.
Започнала е да тренира усилено, когато е на 10. Може да играе като център или тежко крило, като заради физиката си има сериозно преимущество под кошовете.
Големанска е преминала през националните отбори на България във всички възрастови групи. У нас високата 182 см състезателка е играла още за Левски и Ботев. Юве е първият й чуждестранен клуб.