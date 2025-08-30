Л идерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри спечeли квалификацията преди Гран при на Нидерландия от Формула 1 след оспорвана битка със съотборника си Ландо Норис. Австралиецът има преднина от девет точки срещу британеца преди състезанието в Зандвоорт.

Норис бе първенец в свободните тренировки в Нидерландия и доминацията на пилотите на Макларън продължи в квалификацията. Пиастри бе най-бърз в първата сесия, след това бе изместен от Норис, но в третата се върна на върха с 1:08.662 минути.

Норис опита да излезе начело в последните обиколки, но трябваше да се задоволи с втора позиция и пасив от 0.012 секунди. Макс Верстапен пък стигна до трето място с болид на Ред Бул и ще стартира редом до Исак Аджар, който записа личен рекорд с четвърто място за Рейсинг Булс.